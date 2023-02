C'est avec une grande tristesse que nous apprenons le décès du célèbre rappeur sud-africain AKA, de son vrai nom Kiernan Forbes, âgé de 35 ans. Forbes a été abattu en compagnie d'un autre homme lors d'une fusillade dans une boîte de nuit populaire de la rue Florida à Durban vendredi soir. Selon un témoin sur les lieux, qui a parlé sous condition d'anonymat, Forbes a été touché par les coups de feu alors qu'il se tenait sur le trottoir. La fusillade a eu lieu dans le district de divertissement populaire, qui a été bloqué après que les policiers aient fermé la route.

Le porte-parole des services de santé, Garrith Jamieson, a déclaré que deux hommes avaient été tués dans l'incident. Les deux victimes ont subi des blessures par balle et malgré les efforts pour réanimer l'une d'entre elles, elle n'a pas survécu à ses blessures. Forbes devait se produire dans la ville vendredi soir et des images postées sur Instagram montraient des scènes joyeuses alors que le rappeur trinquait avec une table pleine d'amis. Il devait sortir un nouvel album intitulé "Mass Country" le 27 février.

Les fans et les artistes se sont précipités sur Twitter et Instagram vendredi pour exprimer leurs condoléances et leur chagrin pour AKA. Le rappeur avait posté sur Instagram plus tôt vendredi à propos de la sortie de son album et maintenant. Il semblait également avoir tweeté juste avant la fusillade, en répondant à un fan en ligne.

Dans les réponses, les fans ont posté "RIP" avec des émoticônes de cœur. D'autres ont imploré le rappeur de publier quelque chose pour confirmer qu'il est en vie. Le décès de Kiernan "AKA" Forbes est un coup dur pour la scène musicale sud-africaine et ses fans. Nous adressons nos sincères condoléances à sa famille et à ses proches.