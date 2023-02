Le célèbre réalisateur espagnol Carlos Saura est décédé ce vendredi à l'âge de 91 ans. C'est ce qui ressort d'un message publié sur la page Twitter de l'académie espagnole du cinéma. "L’Académie du film a le profond regret d'annoncer le décès de Carlos Saura. Saura, l'un des principaux réalisateurs de l'histoire du cinéma espagnol, est décédé aujourd'hui à son domicile à l'âge de 91 ans, entouré de ses proches", a déclaré la source.

Carlos Saura est l'auteur de plus de 30 films, dont certains ont été primés aux festivals de Cannes et de Berlin. Parmi ses films les plus connus figurent La Cousine Angélique (1974) et Élève des corbeaux (1975), tous deux primés au Festival de Cannes.