L'espace est devenu un terrain de conquête pour de nombreuses superpuissances mondiales. La présence dans l'espace constitue aujourd'hui un enjeu majeur pour bon nombre de pays qui élaborent des politiques audacieuses afin d'assurer cette présence. Des pays comme les États-Unis, la Chine, la Russie, le Japon, l'Inde, une grande partie des pays européens allouent des budgets colossaux aux départements qui gèrent les projets dans l'espace. Le nombre de satellites qui gravite actuellement autour de la Terre est considérable. Ces engins spatiaux sont utilisés à différents fins (télécommunications, renseignements militaires, prévisions météorologiques).

On peut dire qu'il y a embouteillages de satellites dans l'espace et cette situation est inquiétante, car des collisions peuvent survenir et les débris projetés dans l'atmosphère terrestre. Cosmos 2499, un satellite russe s'est récemment désintégré dans l'espace et cet évènement a mis en alerte les États-Unis. Il faut dire que les Américains surveillent ce satellite russe depuis plusieurs années maintenant et ils n'ont jamais réussi à connaître la mission de l'engin spatial. Selon des sources concordantes, Cosmos 2499 a été lancé dans l'espace en 2014.

Le satellite était-il en orbite autour de la Terre pour des objectifs militaires ? de communications ? On ne le saura jamais, car il s'est détruit et a laissé des débris potentiellement dangereux pour la Terre. D'après les informations du 18th Space Defense Squadron, un groupe qui recherche les objets spatiaux en orbite, Cosmos 2499 s'est désintégré le 4 janvier à plus 1169 km d’altitude. L'équipe a ainsi pu répertorier 85 débris spatiaux, tous dangereux qui gravitent autour de la Terre. 18th Space Defense Squadron recommande de lancer une opération de récupération de ces débris au plus vite, parce qu'ils peuvent rester en orbite pendant plusieurs années.