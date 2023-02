Les Bitcoin forks ont amélioré l'efficacité et l'expérience globale des utilisateurs. Lisez la suite pour en savoir plus sur les hard forks de BTC et tous les concepts qui s'y rapportent. Bien qu'il ait connu des débuts difficiles, le Bitcoin commence finalement à convaincre diverses entreprises et institutions dans le monde entier. Le Bitcoin a continué à gagner en influence grâce à cette tendance prometteuse. Parmi les inconvénients notables auxquels les adeptes du Bitcoin ont été confrontés par le passé, citons notamment les variations de prix sans précédent et les violations de la plateforme. Malheureusement, le prix du Bitcoin et des autres crypto-monnaies dépend fortement des émotions et des perceptions.

Si des hommes d'affaires de premier plan comme Elon Musk ou Bill Gates faisaient aujourd'hui l'éloge du Bitcoin, les prix monteraient immédiatement en flèche. Bien qu'il s'agisse d'une bonne chose, l'attachement à la valeur et aux opinions personnelles rend les crypto-monnaies largement imprévisibles, ce qui nuit à des millions d'investissements dans le monde. Outre l'instabilité des prix, le Bitcoin a été confronté à de nombreuses lacunes techniques. Par exemple, le volume total de transactions que le réseau Bitcoin peut gérer quotidiennement est insoutenable. De nombreux utilisateurs subiraient des désagréments si tous les pays commençaient à utiliser le Bitcoin aujourd'hui.

Ainsi, pour s'assurer que tout reste sur la bonne voie, la communauté Bitcoin a exécuté divers programmes de mise àjour au cours de la première décennie d'existence du Bitcoin. Par exemple, des entreprises de réseaux de couche secondaire ont vu le jour pour soulager la lourde congestion de la blockchain de Bitcoin. Tout le monde devrait être reconnaissant aux personnes qui ont créé le réseau Lightning, car les transactions en Bitcoin ne sont plus lentes ni coûteuses. Sans oublier les initiatives techniques comme les Bitcoin hard forks, qui ont également contribué à rendre la technologie Bitcoin plus fiable.

Qu'est-ce que le Bitcoin Forking ?

Le Bitcoin forking consiste à mettre à jour les variantes actuelles du Bitcoin vers de nouvelles versions. Au cours de ce processus, la communauté de développement du logiciel Bitcoin prend en compte de nombreux facteurs pour s'assurer que le résultat est favorable à la majorité des utilisateurs. Et cela signifie qu'un Bitcoin fork est une nouvelle variante de BTC. En fonction de l'ampleur du processus de mise à jour, une nouvelle variante BTC peut ressembler à la version mère sous certains aspects ou émerger de manière totalement différente. Mais ne vous inquiétez pas. Nous allons approfondir les types de Bitcoin forks dans les sous-titres suivants.

Les aspects techniques du Bitcoin Forking

Les Bitcoin forks sont le résultat de divers programmes d'amélioration du Bitcoin. Et comme ces projets impliquent un développement logiciel intensif, ils sont coûteux et prennent des années à être développés, testés de manière approfondie et déployés. C'est pourquoi il y a eu de nombreux programmes de Bitcoin forks, mais seuls quelques-uns ont atteint le stade final. Pour créer un Bitcoin forks, les développeurs peuvent mettre à jour seulement certains des fichiers système cruciaux ou tous. Si tous les fichiers critiques ne sont pas mis à jour, le Bitcoin qui en résulte ressemble au Bitcoin parent et est compatible avec tous les fichiers système antérieurs.

Comprendre les Bitcoin hard forks

Au lieu de ne mettre à jour que certains fichiers cruciaux, les programmeurs de blockchain peuvent modifier tous les fichiers centraux, ce qui donne une nouvelle version du Bitcoin. Le hard forking crée de nouvelles versions de Bitcoin car les fichiers techniques résultants ne sont pas compatibles avec les fichiers originaux. En d'autres termes, le hard forking divise la blockchain en deux. Les hard forks sont supérieurs aux versions précédentes de Bitcoin car ils prennent moins d'espace, ce qui les rend plus efficaces. De plus, les hard forks ont des volumes de transactions beaucoup plus importants que les anciennes versions de BTC.

Les Bitcoin hard forks facilitent également la création de nouvelles fonctionnalités sur la plateforme Bitcoin. Certaines fonctionnalités supplémentaires tendent à rendre le réseau Bitcoin plus immunisé contre le piratage et d'autres cybercrimes. En outre, les projets de fork peuvent également éliminer diverses limitations de conception du Bitcoin et rendre la technologie plus agréable pour le monde.

Coup d'arrêt !

Un Bitcoin hard fork est une nouvelle version du Bitcoin résultant d'une mise à jour complète de la blockchain. Au cours de ce processus, tous les fichiers système essentiels sont modifiés, ce qui les rend incompatibles avec les nouveaux fichiers. Le développement, le test, l'amélioration et le déploiement complet des hard forks prennent des années. En outre, le fork est une tâche de développement de logiciels, qui nécessite beaucoup de fonds et d'autres ressources.