Les traders vétérans du Forex ont un rituel : suivre l'actualité des secteurs économiques et financiers est à la fois la première et la dernière chose qu'ils font chaque jour. L'explication à cela est assez simple, car en tant que commerçant, vous devez rester au top du marché tout le temps. Si vous commencez à négocier sur le Forex, vous devez développer l'habitude de vérifier les nouvelles. Ces informations vous donneront un aperçu du marché et de ses dernières tendances. Vous souhaitez investir en CAC 40? Ensuite, il vous suffit de lire les actualités liées à ce sujet. Vous devez également faire attention aux sources de ces nouvelles, nous avons donc compilé une liste des sites d'actualités Forex les plus fiables à suivre en 2023.

TradingView

Vous trouverez ce site en tête de nombreuses autres listes. Il est considéré comme le site Web d'actualités Forex le plus populaire de la planète, et s'il y a une chose que vous devez savoir en tant que nouveau venu sur le marché Forex, c'est que la popularité est un bon indicateur si vous recherchez une source d'information fiable.Les événements importants du marché sont non seulement commentés, mais aussi minutieusement analysés. Vous pouvez être assuré que si vous consultez TradingView tous les jours, vous commencerez à penser comme un analyste, ce qui est une grande capacité à avoir.

FXStreet

Ce site est également l'un des plus prestigieux dans le domaine du Forex. Son approche est plutôt plus spécialisée que les autres, puisqu'elle se concentre principalement sur les paires de devises. Si vous êtes intéressé par le trading de l'euro-dollar, par exemple, vous pouvez filtrer les informations pour ne vous montrer que les articles liés à cette paire, ce qui vous permet de disposer de données très spécifiques et précieuses. FXStreet propose également une grande quantité d'informations sur le marché financier international. Ses contributeurs créent constamment du contenu que vous trouverez certainement utile, en raison de sa nature mise à jour. Si vous souhaitez avoir un aperçu rapide de la situation dans le monde de la finance, vous devez consulter ce site.

Forex Factory

Ce site ne produit pas vraiment son propre contenu. Son objectif principal est de recueillir des informations provenant d'autres sites et de les mettre sur une seule plateforme pour vous. Cette approche éditoriale est très utile si vous n'avez pas le temps de consulter de nombreux sites d'actualités Forex, car vous pouvez vous rendre sur Forex Factory si vous recherchez un résumé fiable du domaine commercial. L'un des principaux reproches adressés à ce site est son apparence désuète. Cela ressemble certainement à un ancien site Web, mais cela ne devrait pas vous distraire du problème vraiment important ici, qui est d'obtenir des informations mises à jour et fiables. Et c'est exactement ce que Forex Factory peut fournir.

DailyFX

Si vous avez besoin de consulter un site pour lire les actualités et avoir également accès à une excellente analyse de marché, alors DailyFX est le meilleur site pour vous. Leurs rapports ont été très appréciés par la communauté Forex, car ils ont été conçus de manière à ce que les débutants et les experts puissent les comprendre. L'approche de DailyFX est volontairement concise. Leurs articles, analyses et prévisions sont très courts, mais cela ne veut pas dire qu'ils manquent de qualité, ils ont été édités de manière exhaustive afin que vous puissiez vous concentrer sur les informations les plus importantes. Si vous n'avez pas beaucoup de temps pour lire et que vous avez seulement besoin d'obtenir l'essentiel des nouvelles ou des analyses, alors c'est le bon choix pour vous.