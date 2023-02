Le département américain du Commerce a annoncé vendredi avoir placé sur sa liste noire dix organisations basées en Russie, en Chine, ainsi que dans plusieurs autres pays. Cette décision a été prise après que ces entreprises ont été accusées de soutenir l'armée russe et/ou des entreprises du complexe militaire et industriel russe, et d'agir contre les intérêts de la sécurité nationale et de la politique internationale des États-Unis. Cette liste comprend notamment des entreprises russes et chinoises, ainsi que certaines de leurs filiales en France, au Luxembourg et aux Pays-Bas.

Les États-Unis ont également exprimé leur préoccupation quant à la coopération entre la Chine et la Russie dans les domaines de la sécurité stratégique, de l'économie, de la science et de la technologie, de la culture, de l'éducation, de la santé et de l'énergie, et ont averti que les entreprises chinoises qui fournissent une aide à la Russie pourraient être considérées comme ayant un lien avec le gouvernement chinois.

Le placement de ces entreprises sur la liste noire du département américain du Commerce est une nouvelle escalade dans les tensions entre les États-Unis et la Russie, qui sont déjà tendues en raison de la situation en Ukraine. Les États-Unis et leurs alliés occidentaux ont déjà imposé des sanctions économiques à la Russie en raison de son rôle présumé dans le conflit en Ukraine. La liste noire du département américain du Commerce vise à limiter les relations commerciales de ces entreprises avec des partenaires américains et à leur interdire l'accès à certaines technologies américaines sensibles.