Aux quatre coins du monde, il y a des individus qui voient le monde sous un angle très original. C'est le cas du brésilien de 40 ans, Marcelo De Souza Ribeiro alias "B-boy". Le citoyen auriverde possède le statut d'homme le plus modifié du monde. En effet, il faut reconnaître que le quarantenaire possède un physique assez atypique avec des tatouages qui recouvrent l'ensemble de son corps. Selon ses propres dires, son corps est recouvert à 98% par des tatouages. À première vue, on peut clairement affirmer que B-boy a une apparence qui sort de l'ordinaire.

Le brésilien a décidé il y a peu de pousser encore plus loin sa transformation avec une opération chirurgicale des plus audacieuses. En effet, il est devenu le premier patient à subir une opération pour se fendre une de ses mains. Marcelo Souza Ribeiro a indiqué qu'il a fait des recherches sur son projet d'opération chirurgicale de la main et qu'il a constaté que personne n'a jamais tenté ce genre de modification. Avec l'aide d'un ami chirurgien, ils se lancent dans cette opération improbable et ils réussissent. "Je fais une nouvelle modification qui n'existe pas encore dans le monde. D'abord, nous avons commencé à faire des opérations sur la main, en enlevant l'excès d'huile et de graisse sur les côtés, pour la rendre plus mince. Ensuite, j'ai commencé à voir la possibilité de faire une ouverture au milieu de la main pour permettre des mouvements d'ouverture et de fermeture et un pliage plus ferme de la main !" a déclaré Marcelo Souza Ribeiro.

Cet homme est unique en son genre. D'après des sources concordantes, il a déboursé la somme de 35.000 dollars pour effectuer ces différentes transformations sur son corps. En outre, il possède des dents en métal avec des crocs, des implants de peau et une langue fendue. Bien évidemment, un tel physique ne passe pas inaperçu dans la rue et B-boy affirme que les gens sont intrigués à chaque fois qu'il le rencontre. " Les gens ont déjà vu ma main et pensent que c'est intéressant mais ils disent qu'ils n'ont pas le courage de le faire" notifie le quadragénaire.