La Russie peut toujours compter sur le soutien de la Biélorussie de Alexandre Loukachenko. Le numéro un biélorusse a confirmé cela en marge d'une visite de travail au Zimbabwe. En effet, dans la journée d'hier mardi 31 Janvier 2023, Alexandre Loukachenko a affirmé être disposé à continuer d'apporter son soutien au pays de Vladimir Poutine qui a lancé une offensive en Ukraine depuis près d'un an maintenant. Depuis toujours, les deux pays ont des relations plus que cordiales et mènent très souvent des exercices militaires conjoints.

Loukachenko ne compte pas marchander son soutien à la Russie. Au Zimbabwe, Alexandre Loukachenko a affirmé que son pays est prêt à apporter son soutien à la Russie sans donner de précision sur le type de soutien que son pays pourrait apporter à Vladimir Poutine. « Si nos frères russes ont besoin d’aide, nous sommes toujours prêts à leur offrir cette aide ». C'est ce qu'a affirmé le numéro un biélorusse Alexandre Loukachenko selon l'agence de presse Reuters qui a rapporté l'information.

Pour rappel, au début de ce mois de Janvier, un train transportant des soldats russes et du matériel militaire envoyé par Moscou est arrivé dans le pays d'Alexandre Loukachenko, comme l'a annoncé le ministre de la Défense biélorusse. Cette livraison intervient à peine quelques heures après l'annonce du cessez-le-feu décrété par les autorités russes. Plus tôt, plus précisément le 19 décembre dernier, l’homme fort du Kremlin Vladimir Poutine s’était rendu en Biélorussie. Occasion pour Alexandre Loukachenko de vanter les mérites de la collaboration entre son pays et la Russie