Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva ne décolère toujours pas après l’attaque de plusieurs hautes institutions du pays, par les partisans de son prédécesseur Jair Bolsonaro, le 8 janvier 2023. Lors d’un entretien accordé à la chaîne de télévision RedeTV, le chef de l’État a estimé que ce dernier est derrière ces événements. Pour l’homme politique âgé de 77 ans, l’ancien président conservateur voulait effectuer un « coup d’État ». « Aujourd’hui, je suis conscient et je le dis haut et fort : ce citoyen (l’ancien président Bolsonaro) a préparé le coup d’État » a-t-il déclaré.

Le palais présidentiel attaqué

« Je suis certain que Bolsonaro a participé activement à cela et essaie encore d’y participer » a poursuivi Lula. Selon lui, les partisans de Jair Bolsonaro, avaient l’intention d’enclencher les émeutes le 1er janvier 2023. Cependant, ils ne pouvaient pas le faire à cause de la sécurité renforcée dans les rues. Notons que le 08 janvier dernier, la Cour Suprême, le Congrès et le palais présidentiel avaient été visés par une invasion de nombreux partisans de Jair Bolsonaro. En effet, ils n’admettaient toujours pas la défaite de l’ex-président face à son ancien rival de gauche, à l’élection présidentielle du 08 octobre 2022.

Pour rappel, après les émeutes du 08 janvier, le président brésilien avait pris plusieurs mesures. Au nombre de celles-ci, figure le limogeage du chef de l’armée. Ce dernier, Julio César de Arruda, était à la tête de l’armée depuis le 30 décembre 2022. Selon les informations communiquées par le média GloboNews, il sera remplacé par Thomas Ribeiro Paiva, commandant militaire du sud-est. Lors d’un discours public relayé par le média G1, l’officier de l’armée avait déclaré que l’armée continuerait « à garantir la démocratie », tout en ajoutant que : « C'est le régime du peuple, de l'alternance au pouvoir. C'est le vote. Et lorsque nous votons, nous devons respecter le résultat des urnes ».