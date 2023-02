L'Union européenne (UE) a récemment annoncé de nouvelles sanctions contre le groupe Wagner, une organisation militaire privée russe. Cette mesure intervient dans le cadre du dixième train de sanctions de l'UE, qui comprend onze individus et sept organisations liés au groupe Wagner. Le groupe Wagner est actif dans plusieurs pays du monde entier, y compris en Syrie, en Libye et en République centrafricaine. Il est accusé de violations flagrantes des droits de l'homme et de la loi internationale, notamment de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité.

L'UE considère le groupe Wagner comme une menace pour les populations des pays dans lesquels il opère, pour l'ensemble de la région et pour l'Union européenne elle-même. Cette dernière est déterminée à prendre des mesures concrètes contre toutes les violations du droit international et à défendre les droits de l'homme partout dans le monde.

La liste des sanctions comprend plusieurs individus clés associés au groupe Wagner, tels que Maxim Chougaleï, président de la Fondation pour la défense des valeurs nationales, Ivan Maslov, chef du groupe Wagner au Mali, et Alexandre Ivanov, porte-parole du groupe Wagner en République centrafricaine. Les sanctions ont également été imposées à plusieurs organisations, dont la Fondation pour la défense des valeurs nationales, la station de radio centrafricaine Lengo Sengo, Meroe Gold et M-Invest, qui sont accusés d'avoir collaboré avec le groupe Wagner.

Les sanctions comprennent le gel des avoirs et une interdiction de voyager dans l'UE pour les personnes concernées. Les organisations visées seront également interdites de transactions financières avec des entités de l'UE. En prenant ces mesures concrètes, l'UE veut envoyer un message clair à l'organisation russe et à la Russie : il y aura des conséquences.