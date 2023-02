Le Premier ministre du Burkina Faso, Apollinaire Joachim Kyelem de Tambèla, a été accueilli ce mardi 31 janvier 2022 à l'aéroport international Président Modibo Keïta Senou, à Bamako, par son homologue malien Choguel Kokalla Maïga. La rencontre a eu lieu en présence des membres du gouvernement malien et des autorités administratives de Bamako. Le Premier ministre burkinabè est porteur d'un message du président de la Transition du Burkina Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, pour son frère, le Colonel Assimi GOÏTA du Mali. M. Kyelem nourrissait déjà l'espoir de venir au Mali, qui selon lui, fait la fierté de toute l'Afrique depuis l'avènement au pouvoir du Colonel Assimi Goïta.

L'opportunité de cette visite a été offerte par le marcheur Ibrahim Cissé, qui a effectué le trajet à pied entre Bamako et Ouagadougou, brandissant les drapeaux burkinabè et malien, appelant les deux pays à la fédération. Le Premier ministre burkinabè a déclaré que cet acte ne restera pas sans suite: «Voilà qu'une opportunité nous a été donnée...M. Ibrahim Cissé, un malien a fait le trajet à pied de Bamako jusqu'à ouagadougou, pour venir nous présenter les drapeaux malien et burkinabé et nous appeler à la fédération... Nous n'allons pas laisser son acte-là sans suite... Je vais discuter avec M. Maïga et M. Diop qui sont des panafricanistes convaincus parce que nous sommes conscients que ce que nos devanciers n'ont pas pu faire, nous n'avons pas d'excuses pour ne pas le faire, en tout cas pour ne pas le tenter» a lâché le premier ministre burkinabè.

Cette visite du Premier ministre burkinabè au Mali s'inscrit dans le cadre d'une nouvelle ère de coopération et d'entente entre les deux pays selon certaines sources. Les discussions qui auront lieu lors de ce séjour de 48 heures auront pour objectif de renforcer les liens entre le Burkina Faso et le Mali. Les deux pays ayant choisi de mener la lutte contre le terrorisme sans la France l'alliée d'hier, priée de quitter les deux pays.