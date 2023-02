A Hong Kong, les forces de l’ordre ont procédé à trois interpellations suite au meurtre de la mannequin Abby Choi. L’annonce a été faite ce samedi 25 février par la police. On retient que la dépouille de l’influenceuse de 28 ans a été mise en morceau dans une maison aménagée pour la circonstance. Elle avait disparu depuis le mercredi. La police confie avoir retrouvé certains de ses membres dans un réfrigérateur. La tête n’aurait tout pas été retrouvée. Selon Alan Chung, un chef de la police de Hong Kong, «deux pots de ragoût suspectés de contenir des tissus humains» ont été laissés sur les lieux.

La belle-famille mise en cause

Une scie électrique et un hachoir à viande ont été retrouvés sur place. L’officier de police indique que tout porte à croire que le crime a été commis suite à une mésentente sur la gestion d’une forte somme. Les personnes interpellées sont en réalité le père, la mère et le grand frère de l'ex-mari d'Abby Choi. Pour l’heure, l’ex-conjoint de la jeune femme reste introuvable. « Nous pensons que la victime et la famille de son ex-mari ont eu de nombreuses disputes à propos de grosses sommes », a lancé le policier avant d’ajouter : « quelqu'un était mécontent de la façon dont la victime gérait ses capitaux, ce qui est devenu un mobile pour tuer ». Notons que, la défunte a fait la couverture numérique du magazine de mode L'Officiel Monaco, au cours de la semaine écoulée.