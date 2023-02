L’assassinat du journaliste camerounais Martinez Zogo continue de défrayer la chronique. Une vidéo, d’une rare violence, qui circule sur la toile, montre une scène de torture avec la victime identifiée comme étant l’homme des médias disparu, il y a plusieurs jours. Cette vidéo a été reçue par le célèbre journaliste français Claudy Siar, qui a dénoncé, sur Facebook, le fait qu'elle soit publiée et sa circulation sur la toile. Pour lui, s’il l’avait partagée, ce serait « ajouter l’horreur à l’horreur ». « Lorsqu’on se filme faisant ça, vous imaginez le degré d’inhumanité qu’il y a chez ces gens qui sont capables de faire ça et de se filmer comme si finalement, ils venaient de glaner un trophée » a-t-il déclaré.

« Attendons les résultats encore une fois de l’enquête »

Claudy Siar a par la suite continué, en recommandant d’attendre les résultats de l’enquête. « Voilà, moi je pense qu’il ne faut pas partager ces images-là. Nous savons, attendons les résultats encore une fois de l’enquête. Et que ces gens, comme je l’ai dit dans ma vidéo du 22 janvier, j’ai dit que ceux qui sont les commanditaires donc les bourreaux, leurs noms seront une souillure pour leurs familles et leurs enfants et probablement leurs descendances » a-t-il ajouté. Notons que ce n’est pas la première fois que l’animateur de radio réagit suite au meurtre de Martinez Zogo.

« Le journaliste et directeur Amplitude FM #martinezzogo a été retrouvé mort dans une banlieue de Yaoundé. Il a été atrocement torturé, son corps dans un état de décomposition avancée. Nous attendons de connaître le ou les commanditaires de ce crime crapuleux. Quand il aura été arrêté, puis jugé, le NOM du commanditaire sera une souillure pour sa famille et ses enfants !!! NOUS NE LÂCHERONS PAS » avait-il déclaré. Pour rappel, toujours dans cette affaire, Reporters Sans Frontières (RSF) avait révélé que plusieurs membres des services de renseignement camerounais avaient été interpelés. « Un suspect a même affirmé que le garde des Sceaux aurait donné l'ordre de l'assassinat » avait-il fait savoir.