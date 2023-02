Dix-huit (18) immeubles de l'opérateur économique, Sébastien Ajavon mis en vente par la justice béninoise. Une décision qui supplante plus d'un et dont l'avis du gouvernement béninois est sollicité afin d'alléger la peine de celui-ci. Face à la presse, Wilfried Léandre Houngbédji est intervenu en laissant chaque institution face au dossier selon la compétence requise. Le porte-parole du gouvernement n'a pas voulu que les querelles politiques soient mêlées à ce dossier de mise en vente aux enchères.



« C’est une affaire de justice. Le gouvernement n’a pas de commentaire là-dessus ». Dans un récit court et sans commentaire, Wilfried Léandre Houngbédji a blanchi le gouvernement de la rupture et laisse Sébastien Ajavon face à son sort. Il a fait du chantre de la rupture le Ponce Pilate des temps récents. Une intervention pantoufle qui crée la confusion au sein de l'opinion. Alors que l'actuel chef de la Marina était un allié incontesté de Sébastien Ajavon et pour des dysfonctionnements politiques, a pris la clé des champs, il serait inconcevable que de telles défenses soient brandies à la population. Pour rappel, Sébastien Ajavon est visé par une affaire de 169 milliards de francs CFA qui l’oppose au fisc du Bénin.