C’est acté ! Sébastien Ajavon est dépossédé de ses biens par la justice béninoise. Dans un document récapitulatif des avoirs immobiliers de l’opérateur économique Sébastien Ajavon, domiciles privés et bien d’autres avoirs de ce dernier sont officiellement mis en vente. C’est une décision qui fait suite à l’incapacité de ce dernier à rembourser les dettes assignées à son encontre par le fisc au Bénin.

Cette décision prend en compte tous les biens immobiliers de ce dernier et dont les prix ont été étudiés à la hauteur de l’article à vendre. M. Sébastien Ajavon avait été condamné à cinq ans de prison et une amende de près de 169 millions de francs CFA pour « fraude à la TVA ». Ceci est le deuxième acte du fisc béninois contre l’ancien magnat de la volaille actuellement en exil en France et condamné à de lourdes peines dans plusieurs affaires dans son pays.

Le premier a commencé le 1er juillet 2022, le domicile de Sébastien Ajavon, situé en plein cœur de la capitale économique, avait été vidé par les services fiscaux escortés par un impressionnant détachement militaire et policier. Au total, 140 meubles de luxe, œuvres d’art et objets électroménagers, de même qu’une voiture de marque Rolls Royce dont la mise à prix est de 80 millions de francs CFA (122 339 euros) étaient déjà mis en vente, avait annoncé l’agence judiciaire du Trésor béninois.

La vente avait eu lieu le 9 août 2022 à Cotonou. M. Ajavon a connu d’autres déboires. Accusé de trafic de 18 kg de cocaïne, il avait écopé d’une peine de 20 ans d’emprisonnent ferme. Son centre de distribution de produits congelés sis à Sèmè-Podji et d’autres biens avaient été saisis. Sa radio Soleil Fm implanté dans ladite maison commerciale et la chaîne de télévision Sikka Tv avaient été également fermées.