Le ministère russe des Affaires étrangères a récemment publié une déclaration concernant la mission diplomatique américaine. Les autorités russes affirment que, malgré leurs avertissements répétés, cette mission poursuit son comportement malveillant en matière d'information. Selon Moscou, la mission diplomatique américaine a fait des remarques inappropriées sur les dirigeants russes et a diffusé des informations fausses sur les forces armées russes. Cela aurait enfreint les lois pénales.

La Russie a averti les États-Unis que les employés de l'ambassade impliqués dans ces actes subversifs seront expulsés. Le Kremlin affirme être conscient que les diplomates américains cherchent à recruter des personnes pour semer la discorde et inciter un discours anti-étatique dans la société russe. Le nouvel ambassadeur américain à Moscou a d'ailleurs reçu une mise en garde sur la nécessité de respecter les lois russes. Pour l'heure pas de déclaration officielle de la partie américaine.

L'interlocuteur diplomatique russe a également déclaré que Moscou ne tolérera pas la propagande anti-russe de la part de l'ambassade américaine et utilisera tous les moyens disponibles pour la contrer. Les relations entre le Kremlin et la Maison-Blanche sont actuellement tendues, en partie en raison de la guerre en Ukraine débutée par la Russie il y a bientôt un an.