Le ministère russe de la Justice a annoncé avoir pris des mesures pour lutter contre les "agents étrangers" qu'ils considèrent comme une menace pour la souveraineté et la stabilité du pays. Cette liste inclut maintenant la chanteuse Zemfira et l'homme politique Dmitri Goudkov, ainsi que d'autres personnalités publiques et militants. Zemfira est accusée d'avoir "ouvertement soutenu l'Ukraine" et de recevoir le soutien de sources étrangères. Elle est également accusée d'avoir organisé des concerts qui contiennent des appels contre l'opération militaire de la Russie dans l'Ukraine.

Quant à Dmitri Goudkov, il est accusé d'avoir appelé à la livraison d'armes à Kiev et à l'adoption de sanctions contre la Russie. Le ministère de la Justice considère que ces actions représentent une menace pour la sécurité nationale. Le consultant politique Abbas Gallyamov, le mathématicien et analyste électoral Sergey Shpilkin, la militante Alexandra Kazantseva et la chef de l'organisation anti-violence domestique Nasiliu.net Anna Rivina ont également été ajoutés à la liste pour des accusations similaires, telles que la diffusion de "documents d'agents étrangers", de "propagande LGBT" et d'informations "inexactes sur les activités des autorités".

Il est important de noter que ces personnes peuvent faire face à des restrictions, telles que des interdictions de voyage, des restrictions sur leurs activités financières et des limites sur leur capacité à recevoir des fonds de sources étrangères. Cette décision du ministère russe de la Justice montre que le pays prend très au sérieux ce qu'il perçoit comme des menaces contre sa souveraineté et sa stabilité. Cependant, cela peut susciter des inquiétudes quant à la liberté d'expression et la protection des droits de l'homme dans le pays.