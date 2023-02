Il y a quelqu’un qui se fait passer pour l’attaquant brésilien Neymar sur les réseaux sociaux. La star du Paris Saint Germain a mis en garde ses différents fans par le canal d’une publication qu’il a faite sur le réseau social Instagram. « Faites attention, car il y a quelqu'un qui se fait passer pour moi sur WhatsApp », a-t-il prévenu dans un contexte où le joueur était déjà sous le feu des projecteurs après la scène sur la pelouse de Monaco. À plusieurs reprises, la star de Paris s’en est ouvertement pris à Vitinha puis à Hugo Ekitike. La situation s’est poursuivie dans les vestiaires suite aux remontrances de Luis Campos. Le numéro 10 l’a ouvertement fait savoir.

Les rumeurs sur son départ refont surface

Les relations entre le joueur d’origine brésilienne et la direction de son club se détériorent de plus en plus. Les rumeurs sur un départ de Neymar ont d’ailleurs été relancées suite à ces incidents. Selon une annonce qui a été faite par le quotidien francilien, le départ serait souhaité par la direction du club. Les patrons du club seraient tout de même confrontés à certaines difficultés selon le média français. Il s’agirait en premier lieu du contrat de Neymar qui lui permet de rester jusqu’en 2027. L’autre chose est le peu d’intérêt que portent désormais les clubs européens à l’endroit de l’ancien du Barça. Ses performances sur la pelouse participent à la chute de sa cote sur le marché.