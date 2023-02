Le gouvernement britannique a rejeté la demande d’extradition de l’ancienne ministre nigériane Deziani Alison-Madueke. L’annonce a été faite par le responsable du Bureau central national (NCB) INTERPOL, inspecteur général adjoint de la police (AIG), Garba Baba Umar. Au cours d’une audience d'investigation d'un comité ad hoc de la Chambre des représentants sur la vente illégale de pétrole brut nigérian présidé par l’honorable Mark Gbillah, l’officier a noté que les procédures avaient été suivies à la lettre.

Ceci n’aura tout de même pas empêché le rejet par les dirigeants britanniques de la demande d’extradition. La mise en cause aurait également fait feu de tout bois pour faire échec à la procédure enclenchée par les États-Unis. L’officier de police a fait savoir tout de même que, la procédure avait permis l'arrestation ainsi que le rapatriement de l'ancien chef des fonds de pension, Abdulrasheed Maina, et de l'ancien procureur général de la Fédération, Mohammed Adoke.

48 millions de barils de pétrole brut

« Nous avons rapatrié de nombreux Nigérians accusés d'avoir escroqué le gouvernement nigérian. J'y suis allé personnellement et j'ai ramené Maina du Niger. J'ai amené l'ancien procureur général de Dubaï et de nombreux autres Nigérians qui se sont enfuis », a fièrement exprimé à cette rencontre le responsable du Bureau central national (NCB) INTERPOL. « Nous les avons ramenés devant la justice et ceux qui se cachent au Nigeria, nous les avons ramenés dans leurs différents pays pour faire face à la justice. », a-t-il poursuivi. Rappelons qu’il s’agit d’une affaire qui est en lien avec la vente illégale présumée de 48 millions de barils de pétrole brut.