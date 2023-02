Le président américain Joe Biden et le premier ministre canadien Justin Trudeau ont discuté de l’importance de rapatrier un objet volant non inconnu abattu au-dessus du Canada pour en savoir plus sur ses origines. C’est ce qu’on peut lire dans un communiqué publié samedi par la Maison-Blanche. "Plus tôt, le président Joe Biden a discuté avec le premier ministre Justin Trudeau d'un objet non identifié et non piloté dans l'espace aérien nord-américain. Le Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord (Norad) a suivi de près cet objet au cours des dernières 24 heures. Les dirigeants ont discuté de l’importance de rapatrier l’objet pour en savoir plus sur son but et son origine", est-il indiqué.

Pour rappel, Justin Trudeau a fait savoir sur Twitter que le Norad avait abattu un objet non identifié au-dessus du nord du Canada. Comme l’a noté le porte-parole du Pentagone, Patrick Ryder, l’objet non identifié abattu dans l'espace aérien canadien, a été initialement détecté dans le ciel de l'Alaska. (Tass)