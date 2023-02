Des assaillants non identifiés ont tiré sur un hélicoptère de la Mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO) dimanche dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), tuant un soldat de la paix. C'est ce qu'a rapporté l'Agence France-Presse (AFP), citant un porte-parole de la mission. L'hélicoptère a été abattu vers 15 heures (UTC+2), alors qu'il volait vers la ville de Goma, le centre administratif de la province congolaise du Nord-Kivu. Le soldat de la paix décédé, selon l'AFP, était un ressortissant sud-africain. Un autre homme a été blessé, on ne dispose d'aucune information sur son état. On ignore qui a tiré sur l'hélicoptère de l'ONU. La Mission des Nations Unies en République démocratique du Congo a été créée sur décision de l'ONU à l'été 2010. Elle a pour mandat de protéger les civils en RDC et de soutenir le gouvernement dans ses efforts de consolidation de la paix. L'effectif total actuel de la mission est légèrement supérieur à 20.000 personnes, dont un contingent de 14.000 soldats. (Tass)