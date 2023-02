(Méditation au vif de l'événement) Les desseins de Dieu sont insondables ! Que Son Nom soit béni, sanctifié, glorifié. Et que Sa volonté seule nous suffise. Aujourd'hui, Toujours et partout. L'accomplissement de Sa volonté dans nos vies. Comme désormais dans la vie du couple ELET Pacôme et Firmine.

1/ Le départ ce jour de Firmine rejoindre son époux consonne singulièrement avec la Parole de Dieu que notre Mère la Sainte Eglise nous propose à méditer depuis lundi. Le Livre de la Genèse. Il y est question du mystère de la Création. Le texte de ce jeudi 9 février est Gen. 2, 18-25. Une consonnance troublante avec, à nos yeux surpris, le clin d'oeil complice aujourd'hui de Pacôme et Firmine ! C'est du second récit de la création. Au commencement, le Seigneur Dieu dit : "" Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui correspondra. (.../ Alors le Seigneur Dieu fit tomber sur lui un sommeil mystérieux, et l'homme s'endormit. Le Seigneur Dieu prit de la chair dans son côté, puis il referma..."". Nous connaissons la suite.

2/ Le cri de l'homme. Le cri, depuis ce jeudi 9 février 2023, du frère Pacôme rejoint par son âme - sœur, Firmine : "" Cette fois - ci, voilà l'os de mes os et la chair de ma chair ! On l'appellera : 'femme.' Imaginez, imaginons donc la suite, la fin en Dieu de cette belle aventure de vie. De vie conjugale et familiale que demeure pour nous celle de Pacôme et Firmine ELET. Les ami.e.s, moi, je ne pleure pas. Et je ne pleurerai point. Me voici, en grande admiration, faite d'action de grâce, devant le Seigneur, Notre Seigneur et Dieu manifesté en Jésus-Christ, Son Fils unique. Jésus-Christ, Fils de Dieu, Fils de Marie ! Jésus-Christ, Époux des époux. Merveilleuse aventure de la Passion d'aimer, qui aura conduit jusque- là, en ce grand jour de Jeudi, jour de la Sainte Cène, Jour de l'institution de l'Eucharistie où Saint Jean l'évangéliste nous apprend que *le Seigneur Jésus-Christ, après avoir aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout.*

3/ Pacôme et Firmine, comme cela apparaît désormais, ont aimé jusqu'au bout. Aimé qui ? Ils ont aimé "" les siens qui étaient dans le monde ""! Aimé à l'imitation de Jésus.Ils m'ont aimé. Ils nous ont aimés, nous Barnabé et Vincentia ; vous, Roger et Mary, Abelle et Gervais...etc. Oui, ils nous ont aimés, chaque couple et chaque famille, tous les couples et les familles chrétiennes, catholiques, humains tout court. Ils nous ont montré, par leur vie exemplaire, l'exemplarité de l'amour, du couple et de la famille. Car, combien de couples sont capables de tenir ensemble, sur près de vingt ans, à attendre de devenir père et mère... avant de le devenir... enfin ? L'espérance, comme l'affirme saint Paul, ne déçoit pas. Le Seigneur exauce la prière. Il a exaucé le vœu de Pacôme et Firmine : "" Cette fois- ci, voilà l'os de mes os et la chair de ma chair ! On l'appellera : "couple". En effet, le couple chrétien catholique est une seule et même personne, une seule et même chair qui a devant elle, pour la tenir, la soutenir, l'aimer et lui apprendre à aimer, Jésus-Christ, l'Epoux des époux, le Protagoniste fidèle du couple.

4/ Marie - Félicité ! ? N'ayons crainte ! L'animal qui n'a pas de queue... Irait - on peut-être déjà au dicton ? Et moi j'entends le Berger National et sa Bergère nous répéter désormais le Maître : *""Donnez - lui, donnez- leur vous-mêmes à manger ! "" . Laissez-vous manger vous-mêmes par Marie - Félicité ! Laissez-vous dévorer, préoccuper par toutes les Marie - Félicité de vos maisons, rues quartiers, villages et villes... Marie- Félicité vive heureuse et épanouie ! Pacôme et Firmine n'ont pas choisi de se rejoindre au Ciel pour y dormir. Comme la Patronne des Missions, ils passeront leur Ciel à faire du bien sur la terre. Du bien à toutes les Marie - Félicité, à tous les orphelins, à tous les couples et familles en mal d'aimer en vérité " les siens jusqu'au bout "".

Et j'entends déjà la petite héritière des ELET dire un jour, comme Thérèse de Lisieux : ""Le Bon Dieu m'a donné un père et une mère plus dignes du Ciel que de la terre""

Ainsi soit - il.

Non ! Les ami.e.s, je ne pleure pas ! Le Seigneur a donné. Le Seigneur a repris. Béni soit le Saint Nom du Seigneur.

Amen, Alléluia !

Méditation au vif de l'événement.

Frère Barnabé VIGAN

Cotonou 9 février 2023, 22 h.