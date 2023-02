Le débat sur l’élection des membres du bureau de l’Assemblée a absorbé tout le landerneau politique depuis quelques jours. En dehors de la présence ou non du parti Les Démocrates dans le bureau. Les attentions se sont focalisées sur les personnalités politiques qui seront élus. Mais à ce niveau, il peut avoir de grandes surprises car ceux qui sont les plus attendus peuvent ne plus se retrouver dans le bureau.

A quelques jours de l’installation des députés de la 9è législature, un printemps médiatique propulse au devant de la scène les potentiels futurs présidents de l’Assemblée nationale et les membres du bureau. Les communicants aux idées fertiles, sûrement en mode « commande » ont déversé dans les médias ces derniers toujours une batterie de schémas de bureau et de profils adéquats pour briguer le poste. Tabloïds, médias en ligne et même blogueur ont glosé sur les potentiels successeurs de Louis Vlavonou que beaucoup, même dans les cercles concentriques du pouvoir et les discussions feutrées des antichambres de la Marina, pensent devoir aller se reposer avec son expérience qui n’a pas été si séduisante que ça. Une fois que la communication l’a bouté dehors, place aux ambitieux dont certains ne ... Lire la suite dans le journal PDF