Dans la soirée de ce vendredi 10 février 2023, le célèbre humoriste Pierre Palmade a été victime d’un accident de circulation. Selon les différentes informations rapportées sur cette situation par les médias, il serait «très grièvement blessé». Son pronostic vital serait également engagé. Le drame qui produit près de la forêt de Fontainebleau sur une route départementale de Seine-et-Marne a impliqué plusieurs autres véhicules. À en croire des précisions reçues par l’Agence de presse française du parquet de Melun, «on a un accident principal avec le véhicule conduit par Pierre Palmade et le véhicule arrivant en face».

Une femme enceinte et son enfant de six ans blessés

Un troisième «véhicule arrive et va percuter le véhicule de la famille par l'arrière», a ajouté le parquet. On retient ainsi de cet accident, qu’en plus de l’humoriste, une femme enceinte, son frère et un enfant de six ans ont été grièvement blessés. Leur pronostic vital est engagé. Des dispositions ont été prises pour faciliter la prise en charge des blessés qui ont été évacués par hélicoptère. D’autres témoins du drame ont fait savoir que le choc avait été assez violent. Tous les véhicules impliqués dans l’accident ont été détruits. Certaines personnes impliquées « ont dû être désincarcérées de leur véhicule, dont Pierre Palmade» a confié un témoin aux médias français. Notons que pour l’heure, le comédien a été transféré à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre.