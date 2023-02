Après ses prédictions sur la pandémie du coronavirus, le richissime homme d’affaires américains Bill Gates annonce un autre drame qui pourrait frapper le monde. A la faveur d’une interview qu’il a accordée au média britannique BBC, le richissime homme d’affaires américain évoque le risque du bioterrorisme. « Il est un peu plus difficile de se défendre contre le bioterrorisme, car celui qui essaie de le faire, le fait consciemment et comprend votre système de défense, afin qu'il puisse essayer de concevoir autour d'eux », a fait savoir le cofondateur de Microsoft.

On retient que selon lui, le bioterrorisme est la « libération intentionnelle de virus, de bactéries ou d'autres germes qui peuvent rendre malades ou tuer des personnes, du bétail ou des cultures ». Ce n’est pas la première fois que le philanthrope fait de telles prévisions pour le monde. Dans son dernier livre paru au cours de l’année dernière, il avait déjà insisté sur une autre pandémie qui pourrait être plus virulente que le VIH. Pour le philanthrope, le développement technologique expose d’une manière ou d’une autre l’humanité au bioterrorisme. Les agents pathogènes qui sont utilisés dans le développement de certains projets ne sont plus gardés secrets selon lui.

Un nouvel agent pathogène

Il fait également remarquer que certaines revues ont rendu publiques «des données dont pourrait se servir un terroriste pour fabriquer un agent infectieux ». « Un nouvel agent pathogène pourrait être très contagieux et mortel, mais déclencher des symptômes en différé. », a poursuivi Bill Gates dans son dernier livre. « Dans ce cas, il se propagerait silencieusement partout dans le monde, peut-être pendant des années, avant d'éveiller le moindre soupçon », a ajouté le richissime homme d’affaires qui est sur le point de refaire sa vie après son divorce. Rappelons que, tel un visionnaire, le milliardaire Bill Gates, le co-fondateur de Microsoft avait annoncé lors d’une conférence TED de 2015, la grande pandémie du coronavirus en 2020.