Selon, le représentant spécial du président russe pour le Moyen-Orient et les pays d'Afrique, le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Mikhaïl Bogdanov, Les États-Unis exercent une pression sans précédent sur les pays africains en essayant de perturber la tenue du sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg en juillet 2023. "Les États-Unis et leurs alliés mènent une campagne sans précédent sur l'isolement politique et économique de la Russie, notamment sur l'échec du deuxième sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg en juillet", a-t-il indiqué.

"L'Occident collectif a considérablement renforcé la pression sur les pays africains, par la menace de sanctions, la fin de l'aide financière et humanitaire, a-t-il souligné. Les Américains fabriquent quotidiennement des accusations "de famine imminente", d'augmentation des prix du carburant, des céréales et des engrais et, par conséquent, d'aggravation des problèmes socio-économiques sur le continent". "Notre pays défend fermement le principe du libre choix du modèle de développement des pays souverains, qui est l'idée clé du prochain deuxième sommet Russie-Afrique". Toutefois pour l'heure, aucune déclaration officielle n'a été faite par les USA qui ont par contre affirmé que chaque pays avait le droit de collaborer militairement avec la Russie si elle le souhaitait.