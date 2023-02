Ce mardi 21 Février 2023, le président Vladimir Poutine s'est adressé à ses compatriotes dans un discours à la nation largement relayé ce jour. Comme on pouvait l'imaginer, la question de l'offensive russe a été évoquée par l'homme fort du Kremlin qui au cours de son intervention ce mardi a une nouvelle fois attaqué l'Occident et l'a accusé de vouloir "en finir" avec la Russie. Pour le président de la Fédération de Russie, "les promesses occidentales pour une paix étaient un mensonge" selon la chaine française BFMTV. Il a également affirmé que l'escalade est "inévitable" avec la livraison des armes occidentales promises à Kiev.

Le président russe Vladimir Poutine s'en prend une nouvelle fois aux occidentaux en évoquant l'offensive que son pays a lancé en Ukraine il y a presque un an. Au cours d'une allocution organisée à seulement quelques jours du premier anniversaire du début de l'a guerre en l'offensive en Ukraine, le chef du Kremlin a accusé les occidentaux de vouloir en "finir une bonne fois pour toute" avec son pays. "Les élites de l'Occident ne cachent pas leur objectif: infliger une défaite stratégique à la Russie, c'est-à-dire en finir avec nous une bonne fois pour toute", a lancé M Poutine pendant son discours.

Il a par ailleurs accusé les occidentaux les occidentaux d'être "responsables" de l'escalade du conflit et a dédouané son pays. La Russie a "fait tout ce qui est en (son) pouvoir pour régler ce problème par des moyens pacifiques. Mais, dans notre dos se préparait un autre scénario", insiste le président russe Vladimir Poutine. Pour le numéro un russe, les occidentaux ont cherché à gagner du temps avec des promesses pour une paix en Ukraine. "Les promesses occidentales pour une paix étaient un mensonge, ils cherchaient à gagner du temps et ont fermé les yeux alors qu’il y avait meurtres politiques et répressions par Kiev", a-t-il affirmé.

Il n'a pas manqué de réagir sur les prochaines livraisons d'armes au régime de Volodymyr Zelensky comme l'ont promis plusieurs dirigeants occidentaux et a tenu à avertir le monde de ce qui se produirait en son temps. "Plus l'Occident livrera des systèmes de grande portée à l'Ukraine, plus nous serons obligés d'intervenir pour prévenir la menace pour notre pays", a martelé le chef du Kremlin Vladimir Poutine qui avertit: "c'est inévitable".