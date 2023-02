Le chanteur nigérian Burna Boy a récemment répondu aux critiques le visant parce qu'il ne s'impliquerait pas assez dans le processus électoral nigérian. Dans une story sur Instagram, il a affirmé qu'il n'avait jamais bénéficié d'argent venant du gouvernement et que tout ce qu'il faisait pour le pays venait de son cœur, de sa poche, de son temps et de ses émotions, et non pas pour des acclamations sur les réseaux sociaux. Le chanteur a également souligné qu'il ne l'avait pas fait pour une validation sur les réseaux sociaux et rappelé qu'il ne devait rien à personne.

Il a conclu son message en demandant aux Nigérians qui le critiquent de se taire et qu'il continuerait de faire ce qu'il pouvait pour aider son pays. Cette déclaration de Burna Boy intervient après les élections présidentielles qui ont eu lieu au Nigeria le 25 février dernier. Certains Nigérians ont critiqué le chanteur pour ne pas avoir pris la parole pendant et après les élections, ainsi que pour ne pas être allé voter.