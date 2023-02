Dans l'après-midi du samedi 4 février 2023, une fausse alerte a été lancée via les réseaux sociaux au sujet d'un bus de la compagnie Ayina Transport et Tourisme (ATT). À travers un communiqué en date du 06 février 2023, la direction de la compagnie Ayina Transport et Tourisme (ATT) rassure la population qu'il ne s'agit pas d'un risque d'incendie, mais d'une panne technique à laquelle ladite compagnie a immédiatement trouvé de solution.

‹‹ Nous informons l'opinion publique qu'aucun de nos bus n'a connu un risque d'incendie au cours de cette journée du samedi 4 février 2023 ››. Il s'agit d'une panne technique d'un bus de la compagnie ATT survenue à l'entrée du parc de Bassila. Alors, un autre bus a été dépêché pour transporter les passagers. La direction de ATT dans son communiqué n'a pas manqué de présenter des excuses à ses clients pour les désagréments subis suite à cette panne. D'après ce communiqué, le bus dont il est question a été réparé le même jour et est actuellement en stationnement sur la base de la compagnie au PK 11, route de Porto-Novo. ‹‹ Nous rassurons notre aimable clientèle de notre souci de préserver leur intégrité physique et les prions de ne pas se laisser émouvoir surtout en ces moments de douleur que vit le peuple béninois. Toutes les dispositions sont prises pour que vos voyages soient un moment de plaisir et de sécurité ››, a conclu la direction de la compagnie Ayina Transport et Tourisme.