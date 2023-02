8 individus de nationalité nigériane risquent d'être condamnés à 5 ans de prison dont 1 an ferme et une amende de deux millions francs CFA par la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme. Ils se sont retrouvés dans les mailles de la justice béninoise pour arnaque et escroquerie par le biais du réseau de marketing Qnet. Ils seront fixés sur leur sort le 21 mars prochain.

Poursuivis pour arnaque et escroquerie par le biais du réseau de marketing Qnet, 8 individus de nationalité nigériane ont reconnu les faits portés à leur charge. En effet, tous travaillent pour le réseau de marketing Qnet. Leur mode opératoire consiste à faire venir au Bénin, des Nigérians à la recherche d’emploi. Une fois sur le territoire béninois, ils sont encouragés à investir dans le réseau de marketing. Ils ont ensuite la mission de faire venir d’autres adhérents afin de faire fructifier leurs capitaux. Dans sa réquisition, le ministère public a demandé à la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme de les condamner à 5 ans de prison dont 1 an ferme et deux millions de francs CFA d’amende.