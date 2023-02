Le secrétaire général de l'OTAN (Organisation du Traité de l'Atlantique Nord) Jens Stoltenberg et le Premier ministre japonais Fumio Kishida se sont rencontrés pour renforcer leurs liens en vue de faire face à une menace jugée croissante de la part de la Chine et de la Russie qui, selon eux, mènent "une réaction autoritaire contre l'ordre international fondé sur des règles". Les deux parties ont fait cette déclaration suite à une rencontre entre le secrétaire général de l'OTAN Jens Stoltenberg et le Premier ministre japonais Fumio Kishida.

Stoltenberg a déclaré que la guerre en Ukraine est un défi pour l'ordre mondial et que si le président Poutine gagne, cela enverra un message dangereux aux régimes autoritaires, ce qui pourrait encourager d'autres à utiliser la force pour atteindre leurs objectifs faisant une allusion à peine cachée à la Chine. "L'Indo-Pacifique est confronté à des défis croissants allant du comportement coercitif de la Chine aux provocations de la Corée du Nord. Et en Europe, la Russie continue de mener sa brutale guerre d'agression contre l'Ukraine. Cette guerre n'est pas seulement une crise européenne, mais un défi à l'ordre mondial... Si le président Poutine gagne en Ukraine, cela enverrait le message que les régimes autoritaires peuvent atteindre leurs objectifs par la force brute. C'est dangereux. Pékin surveille de près et tire des leçons qui pourraient influencer ses décisions futures", a déclaré Stoltenberg.

Le Japon, qui a fourni une aide non létale à l'Ukraine sous la forme de drones, de gilets pare-balles et de fournitures médicales, a été remercié par Stoltenberg pour son soutien. Le Japon et la Corée du Sud ont participé pour la première fois en tant qu'observateurs à un sommet de l'OTAN l'année dernière, montrant ainsi leur engagement à soutenir l'alliance.