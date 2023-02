La guerre en Ukraine continue d'être au cœur de l'actualité plus d'un an après le démarrage des hostilités. Le bilan des dégâts matériels continuent de s'alourdir de part et d'autre et chaque camp accuse souvent son adversaire de cibler des infrastructures civiles. Ce mardi 28 Février 2023, la Russie a accusé les autorités de Kiev de cibler des infrastructures civiles. Moscou a affirmé avoir neutralisé deux drones dans la nuit d'hier lundi à ce mardi. Dans cette matinée, un drone s'est écrasé près d’un village dans la région de Moscou.

La Russie accuse les forces ukrainiennes de viser des infrastructures civiles. Dans la nuit du lundi à ce mardi, deux drones ont tenté de cibler des infrastructures civiles et ont été abattus. C'est ce qu'a annoncé le ministère de la défense russe. « Le régime de Kiev a tenté d’attaquer aux drones des sites d’infrastructures civiles dans la région de Krasnodar et dans la République d’Adyguée », a indiqué dans un communiqué le ministère russe de la Défense.

« Les deux drones […] ont été neutralisés » sans faire de dégâts, a-t-il affirmé. Ce mardi, près de la localité de Goubastovo, à environ 100 kilomètres au sud-est de Moscou, un drone s'est écrasé. L'information annoncée par plusieurs médias internationaux a fait réagir le responsable local qui a assuré qu'il n'y avait aucune victime. « Il n’y a pas de victime, ni de destruction au sol », a indiqué le gouverneur Andreï Vorobiov sur Telegram.