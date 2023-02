Des entreprises d'État chinoises ont expédié des pièces détachées d'avions de chasse et d'autres matériels militaires à des entreprises du secteur de la défense en Russie, selon les données des douanes russes fournies par la société C4ADS basée aux États-Unis et relayées par le Wall Street Journal. Selon le média américain, certaines de ces marchandises peuvent également être utilisées à des fins non militaires. La Russie se défend en affirmant qu'elle a les ressources nécessaires en interne pour gérer ses stocks sans avoir besoin de recourir à d'autres pays. Cependant, la publication de ce rapport coïncide avec l'annulation du voyage du secrétaire d'État américain Antony Blinken en Chine. Il n'y a pas de confirmation pour l'instant quant à un éventuel lien entre les deux événements.

Les relations entre la Chine et les États-Unis sont de plus en plus tendues, en particulier à cause de l'affaire du ballon espion qui a survolé les États-Unis et qui a finalement été abattu. Les États-Unis ont mis la pression sur les alliés de Moscou pour qu'ils cessent leur soutien et ont même averti la Turquie et les pays du golfe contre toute violation des sanctions imposées à la Russie.

ors d'une visite à Istanbul, Brian Nelson, sous-secrétaire américain au Trésor en charge du terrorisme et du renseignement financier, a prévenu les banques turques de la menace de sanctions en raison de leur coopération commerciale accrue avec la Russie. D'après un communiqué publié sur le site du Trésor américain, "l'augmentation considérable des exportations indirectes ou des réexportations turques vers la Russie au cours de l'année passée rend le secteur privé turc très vulnérable à des problèmes de réputation et à des sanctions. En travaillant avec des entités russes qui sont sous sanctions, les entreprises et les banques turques peuvent s'exposer au risque de sanctions et à une perte potentielle de leur accès aux marchés du G7".