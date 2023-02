Plus d'un an après le démarrage de l'offensive lancée par la Russie en Ukraine, le sujet est toujours d'actualité puisque les combats se poursuivent toujours sur le terrain avec un lot important de morts dans chaque camp. Il ne passe pas un jour depuis le 24 Février 2022 sans que des dirigeants des pays mondiaux ne se prononcent sur cette guerre qui a déjà beaucoup duré. Ce samedi, c'est le chancelier allemand qui a évoqué le sujet au cours d'un déplacement en Inde. Pour le responsable européen, la guerre en Ukraine est une “catastrophe majeure” qui viole les principes économiques.

La guerre qui a éclaté en Février 2022 en Ukraine continue de susciter des réactions un peu partout dans le monde. Le sujet est sur toutes les lèvres depuis que les combats ont éclaté sur le terrain faisant de nombreux morts. Ce samedi, le chancelier Olaf Scholz en visite à New Delhi en Inde a qualifié la guerre entre la Russie et l’Ukraine de “catastrophe majeure” qui viole les principes économiques. Le pays que le chancelier allemand visite fait partie des rares pays qui n'ont pas condamné la guerre en Ukraine depuis qu'elle a commencé et qui continue de collaborer avec le pays de Poutine.