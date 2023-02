Le président russe Vladimir Poutine a opté pour un nouveau moyen de déplacement. Selon les informations de la presse russe, il s’agit du train, mais pas n’importe lequel. Ce dernier, blindé et sécurisé, a commencé à être utilisé par le chef du Kremlin depuis novembre 2021. Il y voit, dans l’utilisation de ce moyen de déplacement, des avantages en matière de sécurité et de confidentialité. D’après un média d’opposition russe, ledit train : « comprend nécessairement une voiture pour le président avec une chambre et un bureau pour les réunions, une voiture pour les accompagnateurs et une voiture pour les communications spéciales ».

Une gare de l’ère soviétique rénovée

Il continue en faisant savoir que ce moyen de locomotion a plusieurs avantages. Au nombre de ceux-ci, figure la discrétion. En effet, il ressemble aux trains civils, mais a la particularité de disposer notamment de plusieurs antennes pour les communications sécurisées. D’après le média russe indépendant, Sota, une gare de l’époque soviétique a été rénovée et de nouvelles voies ferrées ont été installées spécialement pour le train présidentiel. Notons que ce n’est pas la première fois que la presse parle des mesures de sécurités prises pour protéger le président russe.

Pour rappel, l’année dernière, le média britannique BBC avait indiqué que les pas de Vladimir Poutine sont surveillés par une centaine de gardes, qui sont avec lui tout le temps. Le média avait souligné que sa nourriture est furtivement préparée et ses plus proches conseillers vérifient à l’avance tout ce qu’il boit. Dans une interview accordée au média britannique, Mundo Mark Galeotti, expert en sécurité russe, avait expliqué que : « Poutine n'aime pas les hélicoptères, il se déplace généralement avec un énorme cortège, avec des motards, beaucoup de grosses voitures noires, des camions, etc. Pour ce tronçon, vous bloquez tous les drones qui pourraient se trouver dans l'espace aérien et vous arrêtez le trafic ».