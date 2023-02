Plus d’une semaine s’est écoulée depuis le drame qui a eu lieu dans le sud-est de la Turquie et le nord de la Syrie. Le 06 février 2023, plusieurs séismes (le premier de magnitude 7.8 et le second de 7.5) ont frappé ces zones. Les derniers chiffres officiels parlent de près de 40 000 morts. Au nombre des victimes, se trouve le joueur ghanéen passé par Chelsea et qui joue pour le club turc de Hatayspor, Christian Atsu. Le footballeur âgé de 31 ans, dont la presse avait initialement annoncé être en vie, est toujours recherché. Neuf jours après le séisme, l’homme est toujours porté disparu. Selon les informations révélées par son agent Nana Sechere, « cela fait neuf jours depuis le tremblement de terre et nous n'avons toujours pas localisé Christian ».

« Nous avons trouvé deux paires de ses chaussures »

« Je suis sur le site du tremblement de terre à Hatay avec la famille de Christian. Les scènes sont inimaginables et nos cœurs sont brisés pour toutes les personnes touchées. Pendant mon séjour ici, nous avons pu localiser l'emplacement exact de la chambre de Christian Atsu, et nous avons trouvé deux paires de ses chaussures » a-t-il déclaré, tout en demandant au maire de Hatay, Lutfu Savas, de fournir davantage de ressources pour accélérer les efforts de recherches. Selon Nana Sechere, ils avaient précédemment eu la confirmation de cinq signes de vie grâce à une imagerie thermique. Cependant, on lui a fait savoir que la vraie confirmation de vie est celle du son, de l’odorat, du son et la vue.

Pour rappel, 128 heures après le séisme, un bébé avait été retrouvé sous les décombres. Le miracle s’était produit dans la matinée du samedi 11 février 2023. Le bébé âgé de 21 jours, du nom de Halit Ali Talha, avait été retrouvé vivant dans les décombres d'un immeuble effondré. Le bébé y est resté pendant plus de 128 heures, mais avait été secouru par des pompiers. Sa mère, malheureusement, n'a pas survécu. Le pompier qui a sauvé le bébé a déclaré : « Loué soit le Seigneur de nous avoir fait vivre un tel moment... La situation est désastreuse, mais quand nous avons de tels miracles, nous rendons grâce à Dieu ».