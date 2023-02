Ils sont une dizaine de ministres ou ex-ministres de la république appelés à être traduits devant la haut cour de justice par les députés membres de l’opposition. Dans une résolution de mise en accusation signée par 29 députés, les élus de l'opposition estiment que ces responsables sont coupables de faute de gestion dans l’exercice de leur fonction en tant que principal "ordonnancier" des dépenses de leurs départements respectifs.

En effet le ministre de la santé en son temps Abdoulaye Diouf Sarr, le beau frère du chef de l’état, Mansour Faye du développement communautaire et 8 autres ministres ont été épinglés par le rapport de la cour des comptes dans le cadre de la gestion des fonds Covid. Ces fonds comme le rappelle la cour des comptes sont des deniers publics dont l’utilisation est encadrée. Les dépenses effectuées doivent de conformer aux dispositions légales et réglementaires en la matière. Une obligation à laquelle ont failli plusieurs ministres qui n’ont pu apporter des pièces justificatives des dépenses engagées devant les auditeurs de la cour.

Ces 29 députés signataires regrettent que le ministre de la justice ne demande que des poursuites à l’encontre des DAGE des ministères et non des ministres incriminés. Ce qu’ils qualifient d’injuste et qui traduit une volonté manifeste du pouvoir de protéger ces personnalités politiques du pouvoir. Ainsi, ils demandent à la Haut Cour de justice de déclencher des poursuites judiciaires contres ces auteurs qui sont trempés dans ce qu'ils qualifient de "carnage financier" durant la période de Covid.