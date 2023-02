L'élection présidentielle du Sénégal aura lieu le 25 février 2024, selon une déclaration du ministre de l'Intérieur du pays. Cette annonce a été accueillie avec une certaine inquiétude par l'opposition, qui craint que le président sortant Macky Sall ne cherche à se maintenir au pouvoir pour un troisième mandat. La Constitution sénégalaise limite actuellement le nombre de mandats présidentiels à deux, mais certains membres de l'opposition affirment que M. Sall pourrait chercher à modifier la Constitution pour se maintenir au pouvoir. Le président sénégalais a remporté les élections présidentielles de 2012 et 2019, et son second mandat devrait théoriquement prendre fin en 2024. Cependant, la question de savoir s'il se présentera pour un troisième mandat est encore en suspens.

En 2016, un référendum national a été organisé pour adopter des amendements constitutionnels qui ont réduit la durée du mandat présidentiel de sept à cinq ans. À l'époque, le président Sall a été élu dans les conditions des amendements constitutionnels, ce qui signifie qu'il a déjà été réélu pour un mandat de cinq ans en 2019.

Cependant, les membres de l'opposition craignent que le président Sall ne cherche à prolonger son mandat au-delà de 2024. Si cela se produisait, cela serait considéré comme une violation de la Constitution sénégalaise et une trahison de la volonté du peuple sénégalais.

Il est donc crucial que le processus électoral soit transparent et juste, et que toutes les parties prenantes respectent la Constitution et les lois électorales en vigueur. Il est également important que les citoyens sénégalais aient accès à une information équilibrée et objective sur les candidats et leurs programmes respectifs, afin qu'ils puissent prendre une décision éclairée lors de l'élection présidentielle de 2024. L'élection présidentielle de 2024 sera un test crucial de la stabilité et de la maturité de la démocratie sénégalaise. Espérons que toutes les parties prenantes agiront de manière responsable et respecteront les règles électorales, afin que le peuple sénégalais puisse élire un président qui le représente véritablement et qui travaille pour le bien de tous les Sénégalais.