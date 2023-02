Comme demandé par le ministre de la justice sénégalaise qui a remis le rapport de la cour des comptes au procureur de la république pour diligenter le dossier, ce dernier vient de s’exécuter. Sérigne Bassirou Guèye dans un communiqué publié ce lundi a fait savoir, qu’il a demandé aux enquêteurs de la DIC (Division des Investigations Criminelles) d’ouvrir des enquêtes préliminaires contre les personnes épinglées par le rapport de la cour des comptes. Il s’agit d’une 12 zaine de personnalités accusées de malversations dans le cadre de la gestion des fonds forces Covid à cout de milliards de francs CFA.

Le procureur soutient qu’il a demandé aux unités d’enquêtes de la police judiciaire de la DIC, "dans le respect des principes directeurs de la procédure pénale et les droits des mis en cause d’ouvrir des enquêtes préliminaires dans le but de confirmer les accusations de la cour en rassemblant toutes les preuves pour tirer les choses au clair". Serigne Bassirou Guèye de préciser que ces enquêtes vont démarrer sans délai et seront menées avec la célérité nécessaire.

Cette sortie du procureur de la république intervient quelques instants après le dépôt de plaintes collectives initié ce lundi par le collectif « Sunu milliards dou ress ». Ce collectif qui regroupe des membres de la société civile avait demandé aux autorités des poursuites contre toutes les personnes et ministres épinglés par ledit rapport de la cour des comptes à travers l'ouverture d'informations judiciaires.