Le ministre de l’éducation nationale Cheikh Oumar Hann a bien entendu les revendications des élèves et enseignants en accédant à leur demande d’allégement du programme scolaire. Une volonté rendue public ce lundi par les autorités académiques qui informent que le processus de révision du programme mieux du curricula a été entamé par ses services. Une révision qui concerne le préscolaire, l’élémentaire , le moyen et le secondaire, l'éducation des jeunes et adultes en plus des daaras (école coranique).

En effet, élèves et professeurs ont fait bloc ces derniers temps pour demander un allégement du programme scolaire à travers une série d’actions de grèves menées. La question était de plus en plus agitée par les acteurs qui pointent du doigt l’inadéquation des enseignements et formations avec les besoins du marché du travail. Il fallait à leur yeux trouver, les voies et moyens pour corriger cette situation qui porte préjudice aux jeunes qui peinent à trouver du travail une fois les études terminées.

Il s’agit ainsi d'élaborer un nouveau programme éducatif consensuel, souple et adapté aux réalités socioculturelles du Sénégal. Un programme qui prend en compte les aspects culturels, linguistiques et religieux également. Bref un programme qui s’enracine sur les valeurs pays tout en s’ouvrant au monde a fait savoir le ministre de l’éducation Cheikh Oumar Hann.

A signaler que plusieurs réformes avaient été effectuées par l'État entre 1960 et 2012 dont le dernier a été le PAQUET-EF (Programme d’Amélioration de la Qualité, de l’Equité et de la Transparence) mis à jour entre 2018 et 2030.