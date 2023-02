Pour le procès Ousmane Sonko-Mame Mbaye Niang, le juge a décidé de son renvoi au 16 Mars prochain. Les deux acteurs vont se revoir à nouveau dans un mois au tribunal de Dakar. Il s’agit ainsi du deuxième renvoi de ce procès à risque pour Ousmane Sonko, candidat déclaré à la présidentielle de 2024. Les avocats du leader du Parti Pastef ont finalement obtenu gain de cause après une suspension de 30 minutes du procès pour discussion. Il faut dire que le juge avait refusé la demande de renvoi du procès comme sollicité par les avocats de la défense. Finalement, il a approuvé son renvoi pour le 16 mars prochain et non le 18 Mai comme souhaité par la défense.

Le maire de Ziguinchor, est poursuivi par Mame Mbaye Niang, actuel ministre du tourisme pour diffamation, injures public et faux et usage de faux dans l’affaire des 29 milliards du PRODAC. Mame Mbaye Niang était alors ministre de la jeunesse au moment de l'affaire de détournement des fonds destinés à ce vaste programme agricole du chef de l'etat Macky Sall.

Un procès qui s’est tenu sous haute tension d’ailleurs, des affrontements ont eu lieu ce matin aux alentours du tribunal de Dakar entre forces de l’ordre et militants de Pastef. Ces derniers se sont fortement mobilisés pour soutenir leur leader Ousmane Sonko qui a demandé à ses militants d’assister à l’audience d’autant plus que le procès est un procès public.