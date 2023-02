En République du Sénégal, Me El Hadji Diouf a été suspendu par l’ordre des avocats pour faute grave. Laquelle suspension lui a été notifiée dans l'après-midi du jeudi 9 février dernier. Cette décision de l’ordre des avocats est tombée avec effet immédiat. Me El Hadji Diouf doit comparaître devant le conseil de discipline.

La suspension de Me El Hadji Diouf par l'ordre des avocats est liée aux communications de ce homme sur l’affaire qui oppose Ousmane Sonko et Adji Sarr. La décision relative à la suspension de l'avocat El Hadji Diouf de l’Ordre des avocats a été prise à l'issue d'une séance tenue par le conseil de l'ordre des avocats le mardi 07 février 2023. Cette réunion s'est essentiellement articulée sur le cas de Me El Hadji Diouf. Le Conseil l'accuse d'avoir violé les règles déontologiques de la profession.

Raison pour laquelle le conseil a décidé de prendre comme mesure conservatoire sa suspension. Dans les jours à venir, Me El Hadji Diouf sera convoqué devant le Conseil de discipline. C'est à cette occasion que le conseil va l'éclairer sur les charges qui sont retenues contre lui. Ainsi, il aura l’opportunité de se défendre. Ensuite, l'ordre des avocats pourra prendre des décisions de sanction à son encontre, ou arrêter la procédure de sanction. La décision du conseil dépendra du poids des arguments de Me El Hadji Diouf.