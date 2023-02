Du nouveau dans le dossier Adji Sarr -Ousmane Sonko. Cette fois-ci c'est l'avocat Me Pape Samba So qui est visé par une plainte du leader du parti Pastef Ousmane Sonko. Selon des informations; le président de la cour d’appel de Dakar compétent en la matière est dans les dispositions de donner une suite favorable à la requête de ce dernier. En effet le président de la cour Ousmane Diagne a transmis le dossier à la division des investigations criminelles(DIC) pour audition du plaignant à savoir la maire de Ziguinchor.

Charge pour lui de confirmer sa plainte en apportant les éléments de preuves notamment les extraits audio et vidéos qu’il avait promis de joindre à la plainte. Dans sa plainte, Ousmane Sonko a identifié plusieurs chefs d’inculpations. Ousmane Sonko considère d’ailleurs Me Gaby So comme étant un élément clé du complot ourdi contre sa personne dans ce dossier de viol par le pouvoir de Macky Sall.

Entre autres accusations, association de malfaiteurs, tentative d’escroquerie à jugement, atteinte à l’administration de la justice, tentative de corruption active et subordination de témoin.

Rappeler que Me Pape Samba So, est l’auteur de la plainte de Adji Sarr et a reconnu avoir contacté cette dernière une semaine avant l’éclatement de cette affaire. Il a été cité par le Gynécologue Alphousseyni Gaye qui a soutenu que Me So a tenté de le corrompre avec une importante somme d’argent lui demandant de falsifier le certificat médical pour accabler Ousmane Sonko.