Bénin : Après les députés LD, Nicéphore Soglo empêché de rencontrer Madougou

Photo : DR

L’ancien président béninois Nicéphore Soglo n’a pas pu rencontrer l’opposante béninoise Reckya Madougou. Il aurait été exigé à l’homme politique béninois la présentation d’un permis de visite avant de pouvoir rencontrer la détenue à la prison civile Missérété. Au micro de Virgile Ahouansè de Crystal News, l’ex-leader de la Renaissance du Bénin a fait savoir qu’il aurait essayé en vain de joindre le Procureur spécial près la Criet. Ce fut également le moment pour ce dernier d’exprimer toute sa désolation sur cette situation.

« Je suis très surpris qu’il faut une demande spéciale au procureur spécial. Si à plus de 92 ans, j’ai fait pour la première fois le déplacement ici sans savoir qu’il faut demander des permissions compliquées, c’est que la situation de notre pays me paraît actuellement critique. Je suis venu ici parce qu’il y a actuellement beaucoup de problèmes », a confié l’ancien président béninois Nicéphore Soglo à Crystal News. Notons que ce n’est pas la première fois qu’une telle situation est portée à la connaissance du public.

Publicité

Il y a quelques semaines, les députés de l’opposition avaient été confrontés à la même situation. Selon le récit qui a été fait par les élus de l’opposition membre de la délégation, ils auraient été reçus au portail par le Gardien-Chef et le CB. Ces derniers ont notifié aux visiteurs qu’ils ne pourront pas effectuer la visite et ajoutent en effet que l’ordre aurait été donné par le Procureur Spécial de la Criet. Seul l’avocat et la mère de la détenue seraient autorisés à lui rendre visite selon le Gardien-Chef et le CB.