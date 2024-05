Blocage du Pipeline Bénin-Niger : Niamey réplique au Togo

Photo DR

La tension entre le Bénin et le Niger n’est visiblement pas prête à baisser. En effet, alors que les deux parties multiplient les déclarations pour s’accuser mutuellement après la décision du Bénin de bloquer le pétrole nigérien via ses eaux, Niamey vient de prendre une décision qui pourrait être interprétée comme une réplique. En effet, par le canal d’un communiqué, les autorités nigériennes ont écarté les véhicules immatriculés au Bénin de l’enlèvement du fret nigérien au port de Lomé.

Cette mesure devrait également s’appliquer « en tout lieu du territoire de la République togolaise » par rapport au fret nigérien. Le communiqué signé par le Ministre nigérien des Transports indique de façon formelle que « l’enlèvement du fret nigérien au port de Lomé et en tout lieu du territoire de la République Togolaise est exclusivement réservé aux véhicules immatriculés au Niger et au Togo conformément à l’accord bilatéral de transport routier entre la République du Niger et la République togolaise ».

« […] En cas de forte demande, et sur autorisation exceptionnelle du Ministre des Transports et de l’Équipement, les véhicules immatriculés au Burkina Faso, au Mali et au Ghana peuvent participer à l’enlèvement dudit fret », a martelé le communiqué de l’autorité nigérienne. Tous ceux et toutes celles qui ne respecteraient pas cette décision pour être punis selon la précision du communiqué.