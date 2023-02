Le richissime nigérian, Dozy Mmobuosi est sur le point d’acquérir le club anglais Sheffield United. Selon les précisions apportées sur cette transaction, les négociations seraient à un niveau assez avancé. Ces négociations interviennent plusieurs mois après l’échec de l’homme d’affaires américain Henry Mauriss dans sa tentative de reprendre le club. On retient que le Nigérian serait sur le point de passer le point de franchir l’étape du test des propriétaires et des administrateurs de l'EFL.

90 millions de livres sterling

Une fois l’étape passée, l’homme d’affaires nigérian pourrait ainsi acquérir le club sportif à un montant évalué à 108 millions de dollars soit l’équivalent de 90 millions de livres sterling. Cette transaction aurait ainsi le mérite de permettre au club de lever le récent embargo sur les transferts afin de régler les dettes de l’association sportive. Le richissime nigérian Dozy Mmobuosi est connu pour son investissement personnel dans le développement du football dans son pays. Il a financé à plusieurs reprises des programmes de formation et la gestion des talents pour l'équipe de premier plan du Nigeria, Nasarawa United.

Il investit dans le développement du football

Par le biais de sa « Fondation Dozy Mmobuosi », il a financé un premier « Tournoi de la Super Coupe » pour les clubs de la Ligue nigériane de football professionnel (NPFL). Ce tournoi avait été remporté par les Shooting Stars d'Ibadan en décembre 2022. Dozy Mmobuosi est aussi connu pour son investissement dans le financement et l'amélioration de l'éducation, des soins de santé et des technologies de l'information au Nigeria. Son entreprise Tingo Mobile est actuellement évalué à plus de 7 milliards de livres.