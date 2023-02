Nos pieds sont particulièrement malmenés et nous avons tendance à les négliger. La plupart des douleurs que l’on ressent au niveau des orteils sont dues à des mouvements répétés ou au port de chaussures non adaptées par exemple. Néanmoins, ces douleurs peuvent avoir une origine infectieuse ou être liées à des problèmes articulaires. Dans ce cas, ces douleurs deviennent persistantes et elles peuvent littéralement nous gâcher la vie. Dans cet article, nous allons tenter d’en savoir un peu plus au sujet des douleurs au niveau des orteils et nous allons voir quelles sont les astuces pour les soulager.

Quelles sont les différentes causes des douleurs au niveau des orteils ?

Avoir mal aux orteils n’est pas quelque chose de rare et cette douleur peut avoir de multiples origines. La plus fréquente, c’est la douleur liée à un traumatisme comme une fracture, une contusion ou une luxation provoquée par un choc (le plus souvent causée par la chute d’un objet ou à un choc contre un pied de meuble). Ensuite, il y a les douleurs liées au port de chaussures non adaptées. Par exemple, porter une paire de chaussures trop petites provoque des douleurs aux orteils du fait du frottement. Certains frottements, ou à l’inverse l’absence d’appuis peuvent causer des callosités et des cors au niveau des pieds et des orteils (généralement au niveau du gros et du petit orteil, mais également sur les phalanges des orteils et toutes les parties saillantes du pied).

Les douleurs au niveau des orteils peuvent être provoquées par un problème infectieux. C’est le cas de l’ongle incarné ou par un ongle abîmé qui s’infecte. Certaines maladies inflammatoires peuvent aussi causer des douleurs dans les orteils comme la crise de goutte par exemple. Enfin, l’arthrose est aussi à l’origine de douleurs dans les orteils

Comment soulager les douleurs au niveau des orteils ?

En dehors des traitements médicamenteux qui peuvent être prescrits dans certains cas et des séances chez un spécialiste en podologie, certaines solutions existent pour soulager vos douleurs au quotidien.

Porter des doigtiers en silicone

Le fait de porter un doigtier de protection est très utile pour éviter les frottements dans les chaussures. Cela permet de soulager les douleurs d’une part, et de prévenir l’apparition des cors et des callosités d’autre part. Les doigtiers en silicone sont tout aussi efficaces en prévention qu’en traitement des douleurs. Il en existe pour les gros orteils, mais aussi pour les autres doigts de pieds. L’avantage de ces doigtiers, c’est qu’ils sont faciles à mettre, qu’ils sont discrets et confortables, et qu’ils sont lavables en machine et réutilisables.

Appliquer de la glace

Cette astuce est très utile pour soulager différents types de douleur à commencer par celles liées par un traumatisme. Mais la glace est aussi très efficace pour soulager des douleurs d’origine inflammatoires comme celles que l’on ressent pendant une crise de goutte.

Porter des chaussures adaptées

Ce conseil vaut aussi bien pour les douleurs de frottement que pour les autres douleurs. Évitez de porter des chaussures trop serrées ou avec un trop grand talon par exemple. Privilégiez des chaussures confortables et respirantes. Dans certains cas, un médecin ou un podologue peut vous prescrire et vous indiquer des références de chaussures orthopédiques.

Marcher pieds nus et faire des étirements

Si vos douleurs sont liées à l’arthrose, il est conseillé de les laisser le plus souvent possible à l’air libre (même pour les autres douleurs d’ailleurs). Vous pouvez masser vos orteils avec une huile de bien-être ou une crème spéciale pour soulager les douleurs articulaires et faire des exercices d’étirement pour les mobiliser.