Bénin : Un programme pour distinguer les meilleurs établissements et étudiants

La société IMPACTIA SARL a procédé, vendredi 22 mai 2026 à Harold Studio de Fifadji, à Cotonou, au lancement officiel du programme « Academy Excellence Awards » (AEA). Présentée lors d’une conférence de presse réunissant promoteurs, partenaires techniques et responsables du secteur éducatif, l’initiative vise à récompenser les universités, centres de formation et étudiants considérés comme les plus performants du pays.

Porté par Jules Zohoungbogbo, directeur général d’IMPACTIA SARL, le projet entend créer un système national de distinction académique basé sur plusieurs critères liés à la qualité des formations, aux infrastructures et à l’insertion professionnelle des diplômés. Les organisateurs annoncent également un dispositif d’accompagnement destiné aux étudiants sélectionnés après la cérémonie.

Un système d’évaluation centré sur la performance académique

Selon le dossier de presse présenté aux médias, le programme prévoit un mécanisme de sélection articulé autour de plusieurs étapes : appel à candidatures, évaluation des dossiers, visites d’infrastructures, votes institutionnels et délibération d’un jury indépendant.

Six catégories ont été retenues pour cette première édition. Elles concernent notamment l’excellence académique des établissements, la meilleure moyenne générale étudiante, les programmes d’insertion professionnelle, la qualité des infrastructures pédagogiques ou encore la mobilisation des communautés universitaires. Le prix principal, baptisé « Université de Prestige du Bénin », sera attribué à l’établissement ayant obtenu les meilleurs résultats cumulés dans les différentes catégories.

Fernand Guedou, responsable développement et acquisition à UBAN Technology Bénin, partenaire technique du projet, a indiqué que l’initiative cherche aussi à rapprocher les formations universitaires des attentes du marché du travail. « Nous voulons accompagner les étudiants afin qu’ils développent de réelles compétences et une meilleure employabilité », a-t-il déclaré lors de la conférence. Le règlement présenté par les promoteurs prévoit que certaines distinctions soient attribuées après un vote public réservé aux établissements et institutions accrédités, tandis que d’autres dépendront uniquement des évaluations du jury.

Les promoteurs veulent répondre aux critiques sur la qualité des formations

Les responsables de l’AEA estiment que la multiplication des universités et centres de formation au Bénin a accentué les écarts de qualité entre établissements. Le programme ambitionne ainsi de fournir des indicateurs susceptibles d’orienter les étudiants, les familles et les recruteurs. Le dossier de présentation évoque notamment l’absence d’un classement national officiel des établissements d’enseignement supérieur, le manque de visibilité des meilleurs profils académiques et les difficultés d’insertion des jeunes diplômés.

Pour garantir la crédibilité des résultats, IMPACTIA SARL affirme que les membres du jury seront sélectionnés selon des critères d’expertise et d’absence de conflit d’intérêts. Une procédure de recours est également annoncée pour les établissements contestant les résultats. Les données académiques fournies par les universités devront être certifiées et pourront faire l’objet de vérifications croisées, selon les organisateurs.

Un programme d’accompagnement prévu après les distinctions

Au-delà de la cérémonie de récompense, le projet prévoit un programme complémentaire baptisé « ACTIIVA PRO IMPACT ». Ce dispositif doit permettre d’accompagner cinquante étudiants sélectionnés parmi les meilleurs profils transmis par les établissements participants. Les bénéficiaires auront accès à des formations en insertion professionnelle, entrepreneuriat, auto-emploi et développement personnel. Les promoteurs annoncent également des stages, du coaching et des mises en relation avec des entreprises partenaires.

Plusieurs établissements auraient déjà manifesté leur intérêt pour cette première édition, parmi lesquels l’Institut supérieur de management Adonaï, Pigier Bénin, l’École internationale des métiers agricoles ou encore le CFP Rossignol, selon les informations communiquées par IMPACTIA SARL. Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique n’a pas encore officialisé de partenariat avec le programme. Les organisateurs affirment toutefois avoir engagé des démarches auprès des autorités compétentes afin d’obtenir un accompagnement institutionnel. L’ouverture officielle des candidatures doit intervenir dans les prochaines semaines à travers une plateforme numérique dédiée, avant la phase d’évaluation et la tenue de la soirée de distinction annoncée pour cette première édition.