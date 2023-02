Le 29 janvier, un jeune homme nommé Edgar Garay, originaire de l'Indiana, a malheureusement perdu la vie lors d'une sortie en bord de mer à Porto Rico. Il est tombé d'une haute falaise de plus de 20m près du phare de Cabo Rojo, selon un communiqué de la Garde côtière américaine. La nuit même, la chute a été signalée et le corps de M. Garay a été retrouvé le lendemain par les secours. "Nous exprimons nos plus sincères condoléances à la famille et aux proches d'Edgar Garay et prions pour qu'ils trouvent la fin et la force pendant cette période des plus difficiles", a déclaré le capitaine José E. Díaz, commandant des garde-côtes dans un communiqué après le décès de l'individu.

Le frère de M. Garay, Carlos, a décrit ce dernier comme un "casse-cou". Carlos n'était pas avec son frère lors du drame, mais il a avoué que son frère s'amusait à faire des vidéos pour TikTok en bord de mer. "Mon frère a un compte TikTok sur lequel il adorait télécharger des vidéos... Malheureusement, c'est ce qu'il essayait de faire quand il était plus près du bord qu'il n'aurait dû l'être." a avoué le frère épleuré.

Ce n'est pas le premier accident du genre. Plusieurs personnes ont déjà trouvé la mort en se filmant pour leurs réseaux sociaux ou à titre personnel, un peu partout dans le monde ces dernières années. Plusieurs adolescents ont perdu la vie en faisant des challenges sur les réseaux sociaux. Dernier en date, la jeune tiktokeuse Milagros Soto, âgée de 12 ans morte chez elle en faisant le « blackout challenge ». Elle a été retrouvée pendue à un nœud coulant.