L'information fait le tour de la toile dans la matinée de ce mardi 14 Février 2023. Shoichiro Toyoda, l'ancien patron emblématique du constructeur automobile Toyota n'est plus. Le japonais qui a été dirigeant d'entreprise et qui a occupé le poste de président de Toyota Motor Corporation de 1992 à 1999, s'est éteint ce mardi 14 février 2023. Shoichiro Toyoda était âgé de 97 (quatre-vingt-dix-sept) ans.

Shoichiro Toyoda, 97 ans, fils aîné de Kiichiro Toyoda, fondateur du constructeur automobile Toyota dont on retrouve les fabrications un peu partout sur notre planète est décédé ce jour, mardi 14 Février 2023. Selon les médias qui rapportent l'information et qui cite un communiqué rendu public par le groupe Toyota, Shoichiro Toyoda serait décédé des suites d'une insuffisance cardiaque. Les mêmes sources annoncent que l'inhumation de celui qui est ingénieur de formation et qui a occupé de hautes postes dont celui de président du conseil d'administration (1992-1999) et celui de président honoraire jusqu'à sa mort se fera loin des regards indiscrets.